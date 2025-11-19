В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полёты

Аэропорт Тамбова ночью в среду перешёл на ограниченный режим работы. В Росавиации пояснили, что меры носят временный характер.

«Аэропорт Тамбова (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.

Ранее Life.ru писал, что похожие ограничения ночью 19 ноября ввели сразу в двух южных аэропортах – Геленджика и Краснодара. В Росавиации объяснили меры необходимостью обеспечить безопасность воздушного движения.