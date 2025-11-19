Суд оштрафовал Монеточку* на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Басманный районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей певице Монеточке* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*). Об этом пишет ТАСС.

Она была признана виновной в непредоставлении или несвоевременном предоставлении сведений, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Ранее певицу заочно арестовали по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента. Согласно материалам дела, Монеточка* продолжала распространять материалы в социальных сетях без обязательной маркировки, несмотря на два предыдущих привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения в течение года.

