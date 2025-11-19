Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 02:28

Суд оштрафовал Монеточку* на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Певица Монеточка*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / monetochkaliska

Певица Монеточка*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / monetochkaliska

Басманный районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей певице Монеточке* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*). Об этом пишет ТАСС.

Она была признана виновной в непредоставлении или несвоевременном предоставлении сведений, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Монеточке* запретили выступать после перенесённого отёка Квинке
Монеточке* запретили выступать после перенесённого отёка Квинке

Ранее певицу заочно арестовали по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента. Согласно материалам дела, Монеточка* продолжала распространять материалы в социальных сетях без обязательной маркировки, несмотря на два предыдущих привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения в течение года.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включена в реестр иностранных агентов Минюста России.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Монеточка
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar