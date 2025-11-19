Золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12,11 млн долларов

Золотой унитаз «Америка», созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, улетел на аукционе Sotheby's за баснословные деньги. Полностью рабочий объект искусства весом более ста килограммов из чистого 18-каратного золота купили за 12,11 млн долларов – столько указано в итогах торгов.

«Лот продан… 12 110 000 долларов США», – сообщили в аукционном доме.

Каттелановская «Америка» – не просто арт-объект. Это реально функционирующий унитаз из 101,2 кг золота. Таких было создано всего два. Один из них в своё время похитили из британского дворца Бленхейм: выставочный экспонат стоял там открыто, и посетители могли пользоваться им как обычной сантехникой – чем, собственно, многие с удовольствием занимались.

