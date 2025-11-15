Подарок по цене двушки в Москве продали на виртуальном аукционе в Telegram

Цифровой подарок в формате NFT был продан за рекордные 18 миллионов рублей на виртуальном аукционе в мессенджере Telegram. Личность покупателя, приобретшего анимированное изображение самолётика Telegram Plane, не раскрывается, однако, по некоторым данным, это канадский предприниматель Джейсон Фалович.

В платформе состоялся первый аукцион, на котором был представлен этот эксклюзивный подарок. Уникальный предмет вызвал значительный интерес среди пользователей, что привело к активному росту ставок. Итоговая стоимость лота достигла суммы, сопоставимой с ценой двухкомнатной квартиры в Москве.

Ранее сообщалось, что на аукционе Sotheby's 18 ноября будет представлен полностью функциональный унитаз из чистого золота, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом. Стартовая цена арт-объекта весом 101,2 кг составит 10 миллионов долларов.