Россия сократила инвестиции в гособлигации США до $31 млн

Россия снизила объём инвестиций в американские гособлигации до 31 миллиона долларов в сентябре. В августе этот показатель составлял 39 миллионов долларов, что означает сокращение на 20 процентов.

Среди российских вложений в сентябре 22 миллиона долларов пришлись на долгосрочные облигации, девять миллионов — на краткосрочные. Основными покупателями стали частные инвесторы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина США.

На сентябрь 2025 года Япония занимала первое место среди иностранных держателей гособлигаций США с инвестициями около 1,2 триллиона долларов. Великобритания и Китай следовали за ней с объёмами 865 миллиардов и 700,5 миллиарда долларов соответственно.

Чистые покупки долгосрочных и краткосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами составили 187,1 миллиарда долларов в августе и 190,1 миллиарда долларов в сентябре.

Ранее Life.ru сообщал, что Минфин России объявил о первом в истории размещении облигаций федерального займа, номинированных в китайских юанях. Сбор заявок назначен на 2 декабря, а размещение — на 8 декабря 2025 года. Инвесторам предложат два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом на срок от трёх до семи лет. Номинал одной облигации составит 10 000 юаней.