Фицо попросил генсека НАТО усилить ПВО Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к генсеку НАТО Марку Рютте с просьбой усилить противовоздушную оборону страны. Политики встретились в Братиславе на рабочем ужине, где обсудили сотрудничество республики с альянсом и текущую ситуацию вокруг Украины.

Фицо напомнил, что Словакия сама выбирает темп и структуру своих военных расходов, но при этом нуждается в дополнительной защите неба. Он также подтвердил прежнюю позицию: страна не станет отправлять Киеву летальное оружие из госресурсов, ограничившись нелетальной поддержкой и коммерческими контрактами.

Словакия до 2023 года передавала Украине военную технику, включая систему ПВО С-300, истребители МиГ-29 и часть комплекса КУБ. Но после прихода к власти правительства Фицо поставки из бюджета были полностью свёрнуты. Премьер не раз критиковал своих предшественников за передачу Украине полноценной системы ПВО, отмечая, что теперь республика рискует остаться без надёжной защиты.

Ранее Life.ru писал, что в Словакии прекратили расследование по передаче Украине МиГ-29 и комплекса КУБ. Прокуратура заявила, что никакого ущерба стране нанесено не было, а действия прежнего кабинета не подпадают под уголовные статьи.