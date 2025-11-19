Россия и США
Регион
19 ноября, 03:20

Росавиация сняла ограничения на полёты в аэропортах Геленджика и Краснодара

Обложка © Life.ru

С аэропортов Геленджика и Краснодара (Пашковский) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», написал он в телеграм-канале.

В настоящее время остаётся закрыта авиагавань в Тамбове. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

Артём Гапоненко
