Росавиация сняла ограничения на полёты в аэропортах Геленджика и Краснодара

С аэропортов Геленджика и Краснодара (Пашковский) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал он в телеграм-канале.

В настоящее время остаётся закрыта авиагавань в Тамбове. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.