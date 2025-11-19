Росавиация сняла ограничения на полёты в аэропортах Геленджика и Краснодара
Обложка © Life.ru
С аэропортов Геленджика и Краснодара (Пашковский) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал он в телеграм-канале.
В настоящее время остаётся закрыта авиагавань в Тамбове. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.