Силы ПВО отразили налёт украинских беспилотников на Ростовскую область

Минувшей ночью в Каменском районе Ростовской области была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях на земле.