Силы ПВО отразили налёт украинских беспилотников на Ростовскую область
Минувшей ночью в Каменском районе Ростовской области была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях на земле.
Ранее Life.ru сообщал, что в двух крупных аэропортах на юге России – Геленджика и Краснодара – временно ограничили приём и выпуск самолётов. Позднее к ним присоединилась воздушная гавань Тамбова.
