19 ноября, 02:36

Силы ПВО отразили налёт украинских беспилотников на Ростовскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Минувшей ночью в Каменском районе Ростовской области была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях на земле.

За день ПВО сбила 18 БПЛА над семью регионами РФ, включая Московский

Ранее Life.ru сообщал, что в двух крупных аэропортах на юге России – Геленджика и Краснодара – временно ограничили приём и выпуск самолётов. Позднее к ним присоединилась воздушная гавань Тамбова.

    avatar