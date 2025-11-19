Евросоюз в семь раз нарастил закупку лекарств у России

Евросоюз в сентябре 2025 года резко увеличил закупки российских лекарств – объёмы подскочили более чем в семь раз и достигли максимума почти за четыре года. По данным Евростата, страны объединения приобрели медикаментов на 7,6 млн евро, причём основной объём ушёл в Словению и Венгрию.

В сравнении с прошлым месяцем импорт вырос в 7,2 раза, а в годовом выражении – почти в пять. За девять месяцев этого года ЕС закупил у России препаратов на 26,9 млн евро – вдвое больше, чем за тот же период в 2024-м.

Россия также продолжила закупать медикаменты в Европе: объёмы в сентябре поднялись до 553,8 млн евро. Главными поставщиками стали Германия, Нидерланды, Бельгия, Словения и Австрия, выяснили РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что в Германии раскритиковали отказ Евросоюза закрыть рынок для российской стали. Вице-канцлер Ларс Клингбайль заявил, что рабочим невозможно объяснить, почему слябы из РФ продолжают приходить в ЕС, несмотря на санкции. Он призвал полностью заблокировать такие поставки и пересмотреть подход к торговле с Москвой.