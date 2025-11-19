Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 04:55

Суд отпустил капитана затонувшей в Египте подлодки, где погибли семеро россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olezzo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olezzo

Капитан туристического батискафа «Синдбад», затонувшего у побережья Хургады, вышел на свободу до оглашения приговора. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в судебных структурах Египта.

По его словам, суд отпустил мужчину без залога и без дополнительных требований, поскольку защита настаивала, что он должен ожидать решения именно на свободе.

Трагедия произошла 27 марта, когда подлодка с 45 россиянами начала тонуть прямо во время посадки у морской платформы. Вода быстро заполнила корпус, семь человек спастись не смогли.

Визы в Египет для россиян могут взлететь в цене более чем в два раза
Визы в Египет для россиян могут взлететь в цене более чем в два раза

Ранее Life.ru писал, что в Турции нашли тело женщины с украшениями, похожими на вещи пропавшей россиянки, но её брат не смог подтвердить личность погибшей. Родные жалуются на слабую поддержку властей и боятся, что дело могут попытаться замять.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Египет
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar