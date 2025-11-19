Суд отпустил капитана затонувшей в Египте подлодки, где погибли семеро россиян

Капитан туристического батискафа «Синдбад», затонувшего у побережья Хургады, вышел на свободу до оглашения приговора. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в судебных структурах Египта.

По его словам, суд отпустил мужчину без залога и без дополнительных требований, поскольку защита настаивала, что он должен ожидать решения именно на свободе.

Трагедия произошла 27 марта, когда подлодка с 45 россиянами начала тонуть прямо во время посадки у морской платформы. Вода быстро заполнила корпус, семь человек спастись не смогли.

