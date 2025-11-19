ПВО уничтожила 65 украинских БПЛА за ночь над территорией России

В течение прошедшей ночи с 23:00 18 ноября до 7:00 19 ноября дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над акваторией Чёрного моря (16 единиц), а также над территориями Воронежской области и Краснодарского края (по 14 БПЛА в каждом регионе). Над Белгородской областью сбито 11 беспилотников, над акваторией Азовского моря — девять летательных аппаратов, над Брянской областью — один БПЛА.

Ранее Life.ru сообщал, что 18 ноября с 13:00 до 23:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 18 украинских беспилотников. Дроны ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской и Ростовской областей. А также в небе над Московским регионом.