Обломки БПЛА повредили дом во время ночной атаки на Кубань

В посёлке городского типа Ильский Северского района Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата повредили частный дом. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

«В Северском районе обломки БПЛА повредили частный дом. Фрагменты беспилотника упали в пгт. Ильский. Пострадавших нет. Повреждена кровля, потолок и остекление дома», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают оперативные и специальные службы. Администрация муниципалитета готова оказать необходимую помощь жильцам.

Всего в ночь с 18 на 19 ноября дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 65 украинских дронов над территорией России. Наибольшее число воздушных целей нейтрализовали над акваторией Чёрного моря — 16 единиц. По 14 БПЛА сбито над Воронежской областью и Краснодарским краем.