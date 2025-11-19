Россия и США
Стало известно, что произойдёт с бывшими заводами GM и Volkswagen в России

Холдинг «АГР» инвестирует в бывшие заводы GM и Volkswagen почти 90 млрд рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerovista Luchtfotografie

Холдинг «АГР» планирует инвестировать почти 88 миллиардов рублей в развитие автопроизводства на бывших площадках иностранных автопроизводителей в России. Информация об инвестиционных планах компании содержится в ответе Минпромторга на запрос депутатов Госдумы, с которым ознакомились «Ведомости».

Согласно документу, подписанному главой ведомства Антоном Алихановым, 37,1 миллиарда рублей будут направлены на локализацию производства на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге, а 50,6 миллиарда рублей — на площадку Volkswagen в Калужской области. Эти обязательства компания взяла в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Новый владелец уже вложил около 10 миллиардов рублей в производство автомобилей Tenet в Калуге и примерно 7 миллиардов рублей в модернизацию завода в Шушарах, который фактически создаётся заново. В текущем году холдинг также начнет выпуск машин под новым российским брендом Tenet на калужской площадке.

Ранее Life.ru сообщал, что дилеры начали скручивать мощность двигателей в автомобилях для ввоза в Россию из Китая. Это позволяет снизить стоимость утильсбора, исключив физическое вмешательство в конструкцию самого авто.

