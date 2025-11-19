Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 05:58

Проклятие звезды: Авто Михаила Ефремова со смертельного ДТП принесло несчастье новому владельцу

Новый владелец продаёт авто Ефремова со смертельного ДТП из-за атаки БПЛА на дом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Автомобиль Grand Cherokee, на котором актёр Михаил Ефремов в 2020 году устроил смертельное ДТП, выставлен на продажу в Белгородской области. За внедорожник с трагической историей просят 5 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Автомобиль, на котором актёр Ефремов в 2020 году устроил смертельное ДТП. Фото © Telegram / Mash

Автомобиль, на котором актёр Ефремов в 2020 году устроил смертельное ДТП. Фото © Telegram / Mash

Автомобиль, на котором актёр Ефремов в 2020 году устроил смертельное ДТП. Фото © Telegram / Mash

Автомобиль, на котором актёр Ефремов в 2020 году устроил смертельное ДТП. Фото © Telegram / Mash

Автомобиль, на котором актёр Ефремов в 2020 году устроил смертельное ДТП. Фото © Telegram / Mash

Автомобиль, на котором актёр Ефремов в 2020 году устроил смертельное ДТП. Фото © Telegram / Mash

Сразу после аварии и снятия ареста жена актёра Софья Кругликова оперативно продала машину перекупщикам по цене, значительно ниже рыночной, — менее чем за миллион рублей. После этого автомобиль с лобовым ударом был продан нынешнему владельцу за 2 миллиона рублей.

Нынешний хозяин полностью восстановил внедорожник, используя оригинальные детали. Так Cherokee оказался в Белгородской области. Владелец проездил на машине три года, но недавно его дом был уничтожен в результате атаки беспилотника ВСУ. Чтобы получить средства на восстановление жилья, мужчина вынужден расстаться с автомобилем, выставив его на продажу за 5 миллионов рублей.

Стало известно, что осталось у Михаила Ефремова после раздачи квартир на 200 млн
Стало известно, что осталось у Михаила Ефремова после раздачи квартир на 200 млн

Ранее Life.ru рассказывал, что Ефремов вошёл в труппу театра Никиты Михалкова «Мастерская 12» после того, как вышел на свободу из тюрьмы. Режиссёр выразил уверенность в значимости творческого вклада Ефремова и подчеркнул, что возвращение артиста в театр будет полезно как самому актёру, так и коллективу театра.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Михаил Ефремов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar