Проклятие звезды: Авто Михаила Ефремова со смертельного ДТП принесло несчастье новому владельцу

Автомобиль Grand Cherokee, на котором актёр Михаил Ефремов в 2020 году устроил смертельное ДТП, выставлен на продажу в Белгородской области. За внедорожник с трагической историей просят 5 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Автомобиль, на котором актёр Ефремов в 2020 году устроил смертельное ДТП. Фото © Telegram / Mash

Сразу после аварии и снятия ареста жена актёра Софья Кругликова оперативно продала машину перекупщикам по цене, значительно ниже рыночной, — менее чем за миллион рублей. После этого автомобиль с лобовым ударом был продан нынешнему владельцу за 2 миллиона рублей.

Нынешний хозяин полностью восстановил внедорожник, используя оригинальные детали. Так Cherokee оказался в Белгородской области. Владелец проездил на машине три года, но недавно его дом был уничтожен в результате атаки беспилотника ВСУ. Чтобы получить средства на восстановление жилья, мужчина вынужден расстаться с автомобилем, выставив его на продажу за 5 миллионов рублей.

