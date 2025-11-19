Россия и США
19 ноября, 06:12

Всем российским пенсионерам автоматом выдали электронные удостоверения на Госуслугах

Обложка © Life.ru

Все российские пенсионеры автоматически получили электронные пенсионные удостоверения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Социальный фонд России.

Документ с QR-кодом доступен в личном кабинете на портале Госуслуг. Для тех, кто предпочитает физический носитель, сохраняется возможность получить пластиковое удостоверение в отделениях СФР или МФЦ. Важно, что ранее выданные бумажные и пластиковые удостоверения продолжают действовать.

Как уточнили в фонде, пенсионерам не требуется подавать заявления — электронное удостоверение автоматически появилось у всех получателей пенсий. Для новых пенсионеров QR-код формируется в течение 10 дней после назначения выплаты.

Как увеличить пенсию в 2,3 раза: отложить выход на 10 лет — что говорит Госдума

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме предложили расширить периоды выслуги, которые учитываются при выходе на досрочную пенсию. Речь идёт о возможности выйти на пенсию на два года раньше, если рабочий стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

