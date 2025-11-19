Всем российским пенсионерам автоматом выдали электронные удостоверения на Госуслугах

Все российские пенсионеры автоматически получили электронные пенсионные удостоверения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Социальный фонд России.

Документ с QR-кодом доступен в личном кабинете на портале Госуслуг. Для тех, кто предпочитает физический носитель, сохраняется возможность получить пластиковое удостоверение в отделениях СФР или МФЦ. Важно, что ранее выданные бумажные и пластиковые удостоверения продолжают действовать.

Как уточнили в фонде, пенсионерам не требуется подавать заявления — электронное удостоверение автоматически появилось у всех получателей пенсий. Для новых пенсионеров QR-код формируется в течение 10 дней после назначения выплаты.

