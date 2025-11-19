На Борнео шестиметровый питон утащил под воду гида, схватившего его на потеху туристам

В Индонезии шестиметровый питон напал на гида, утащив его под воду во время экскурсии по реке. Инцидент произошёл на острове Борнео, о чём сообщает издание Vice.

Экскурсовод, сопровождавший группу туристов по реке Себангау, решил продемонстрировать свой опыт обращения со змеями, схватив питона за голову. Рептилия отказалась участвовать в этом представлении, резко сбросив мужчину в воду. Она обвилась вокруг тела мужчины и сдавила ему шею.

На помощь «заклинателю змей» бросились его помощники, которые спрыгнули с лодки. Один из них схватил питона за голову, другой — за хвост. Благодаря их слаженным действиям через минуту гид смог освободиться и всплыть на поверхность.

Питона позже всё равно выловили из реки для короткой фотосессии, а затем отпустили на свободу.

