Электрическая зубная щётка довела парня в Москве до больницы, застряв вовсе не во рту

Электрическая зубная щётка застряла в прямой кишке 19‑летнего москвича и продолжала вибрировать до приезда медиков. Молодой человек включил прибор на максимальную скорость и использовал его не по назначению, при этом поставив щётку другой стороной. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В процессе чистки насадка оторвалась и осталась в руке, а корпус устройства застрял. Блок вибрировал более часа — молодой человек пытался самостоятельно извлечь щётку, но безуспешно и из стеснения сначала не обращался к родным и не вызывал скорую. Когда боль стала невыносимой, он позвонил в экстренные службы.

Прибывшие врачи доставили пациента в больницу и извлекли прибор. Зубная щётка была заряжена и продолжала работать. Молодой человек отказался от дальнейшего лечения в стационаре, состояние его стабилизировали и отпустили домой. Ему назначен курс лечения ректальными свечами.

Ранее Life.ru сообщил, что в Греции мужчина попал в реанимацию после опасного интернет‑челленджа. Он попытался проглотить целиком гигантский бургер. Присутствующие не смогли оказать пострадавшему первую помощь, в результате чего он впал в клиническую смерть и получил повреждения головного мозга и внутренних органов.