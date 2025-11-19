Под Купянском ликвидирована группа Сил специальных операций ВСУ, прибывшая туда для съёмок боевой сцены с ВС РФ. По информации SHOT, украинское подразделение было уничтожено позже во время попытки проникнуть в город.

Сейчас Купянск практически полностью находится под контролем российских войск. Там зачищают подвалы и коллекторы, где всё ещё могут прятаться украинские боевики.

«Звёздный» отряд ССО, двигавшийся вместе с двумя съёмочными бригадами, настиг мощный удар ВС РФ. Бойцы ВСУ приехали туда поснимать «реальные боевые действия» против Российской армии. На видео они бегают в совершенно чистой униформе, что-то кричат и стреляют во все стороны. При этом ни один солдат нашей армии там так и не появился.

Севернее Купянска также удалось отразить две вражеские контратаки и захватить в плен 11 военнослужащих ВСУ.

