Заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о готовности страны развернуть силы самообороны в случае попытки Китая установить контроль над Тайванем вызвали кризис. При этом реакция США и России также стала серьёзным ударом для политика, сообщили журналисты китайского портала Sohu.

Слова Такаити вызвали сильное недовольство в Пекине и пересекли его красные линии. В ответ японский премьер не отступила, что усилило напряжённость в двусторонних отношениях. Вскоре после этого китайский корабль радиоэлектронной разведки был замечен примерно в 70 километрах от стратегически важной точки японской береговой обороны — Кагосимы. Это действие КНР было интерпретировано как предупреждение для Токио и сигнал, что Китай намерен решительно защищать свои интересы.

«Видя, что дела плохи, Такаити попыталась найти «помощников» на международной арене, но не ожидала, что получит сильную пощёчину от США и России», — отметили журналисты.

Штаты заявили о приверженности миру и стабильности в Тайваньском проливе, выступая против одностороннего изменения статус-кво с любой стороны. США вынуждены взаимодействовать с Китаем по множеству вопросов и не готовы к конфронтации.

Такаити не может отступить из-за внутренних противоречий, так как её оппоненты могут использовать это для подрыва её карьеры. На международной арене премьер уже поднимала вопрос о необходимости противодействия Китаю, и в текущей ситуации она потеряла лицо.

Ранее Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу также выразил критику в адрес позиции Токио, отметив, что она подрывает основы двусторонних отношений. Он охарактеризовал её как реваншистскую и неопределённую в свете нормализации связей с Россией. Токио пытается угодить Вашингтону, жертвуя своими национальными интересами и активно увеличивая уровень милитаризации.