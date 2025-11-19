Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 07:19

В Китае восхищены сильной пощёчиной премьерше Японии от США и России за кризис

Обложка © Wikipedia / 内閣広報室

Обложка © Wikipedia / 内閣広報室

Заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о готовности страны развернуть силы самообороны в случае попытки Китая установить контроль над Тайванем вызвали кризис. При этом реакция США и России также стала серьёзным ударом для политика, сообщили журналисты китайского портала Sohu.

Слова Такаити вызвали сильное недовольство в Пекине и пересекли его красные линии. В ответ японский премьер не отступила, что усилило напряжённость в двусторонних отношениях. Вскоре после этого китайский корабль радиоэлектронной разведки был замечен примерно в 70 километрах от стратегически важной точки японской береговой обороны — Кагосимы. Это действие КНР было интерпретировано как предупреждение для Токио и сигнал, что Китай намерен решительно защищать свои интересы.

«Видя, что дела плохи, Такаити попыталась найти «помощников» на международной арене, но не ожидала, что получит сильную пощёчину от США и России», — отметили журналисты.

Штаты заявили о приверженности миру и стабильности в Тайваньском проливе, выступая против одностороннего изменения статус-кво с любой стороны. США вынуждены взаимодействовать с Китаем по множеству вопросов и не готовы к конфронтации.

Такаити не может отступить из-за внутренних противоречий, так как её оппоненты могут использовать это для подрыва её карьеры. На международной арене премьер уже поднимала вопрос о необходимости противодействия Китаю, и в текущей ситуации она потеряла лицо.

Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках редкоземельных минералов
Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках редкоземельных минералов

Ранее Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу также выразил критику в адрес позиции Токио, отметив, что она подрывает основы двусторонних отношений. Он охарактеризовал её как реваншистскую и неопределённую в свете нормализации связей с Россией. Токио пытается угодить Вашингтону, жертвуя своими национальными интересами и активно увеличивая уровень милитаризации.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Япония
  • Китай
  • тайвань
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar