Объятый огнём торговый центр в Пензе вызвали тушить 11 отрядов МЧС

В Пензе на улице Калинина вспыхнул пожар в торговом центре «Фортуна», пламя охватило кровлю здания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар в Пензе. Видео © Пресс-служба МЧС

Возгорание было зафиксировано рано утром около 07:14. Площадь пожара составляла 400 кв.м. Пожарным удалось справиться с огнём к 09:00 утра.

«Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 46 человек,11 единиц техники», — сказано в публикации.

