В России предложили ввести компенсацию за вынужденное «тихое увольнение»

В России рассматривается возможность введения юридической ответственности для работодателей, действия которых подталкивают сотрудников к увольнению по собственному желанию. Институт изучения актуальных проблем современной политики обратился с соответствующим предложением к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, пишет газета «Известия».

В основе документа лежит исследование, проведённое сервисом SuperJob в 2024 году, показавшее, что каждая третья компания в России сталкивается с феноменом «тихого увольнения». В документе подчёркивается, что это не спонтанное явление, а результат проблемной системы организации труда, включая неблагоприятную атмосферу на рабочем месте или неэффективное управление, что вызывает потерю мотивации у персонала и, как следствие, снижение эффективности.

Авторы инициативы утверждают, что текущие положения Трудового кодекса не обеспечивают достаточную защиту сотрудникам, подвергающимся давлению со стороны начальства. Предлагается разработать общегосударственный стандарт качества трудовых условий и ввести финансовую «ответственность для компаний за систематическое создание нездоровой рабочей атмосферы». В частности, при наличии доказательств «тихого увольнения», работнику предлагается предоставить право на компенсацию в размере трёх средних месячных заработных плат.

Ранее россиян предупредили о новом тревожном явлении на рынке труда. Так, феномен «тихого выгорания» (quiet cracking) приходит на смену тенденции «тихого увольнения». Сотрудники, подверженные этому синдрому, формально продолжают выполнять обязанности, но теряют внутреннюю мотивацию и инициативность без внешних признаков саботажа.