Отражена воздушная атака на Рязанскую и Тамбовскую области, сбито 11 БПЛА

Украинские военные пытались атаковать утром 19 ноября Рязанскую и Тамбовскую области, над регионами сбито 11 вражеских беспилотников. Об отражении налёта дронов доложили в Минобороны РФ.

«19 ноября с 06:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БПЛА самолётного типа: восемь БПЛА — над территорией Рязанской области и три БПЛА — над территорией Тамбовской области», — сообщили в военном ведомстве.