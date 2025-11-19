Отражена воздушная атака на Рязанскую и Тамбовскую области, сбито 11 БПЛА
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Украинские военные пытались атаковать утром 19 ноября Рязанскую и Тамбовскую области, над регионами сбито 11 вражеских беспилотников. Об отражении налёта дронов доложили в Минобороны РФ.
«19 ноября с 06:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БПЛА самолётного типа: восемь БПЛА — над территорией Рязанской области и три БПЛА — над территорией Тамбовской области», — сообщили в военном ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что украинские боевики впервые с января выпустили по России четыре ракеты ATACMS, но все они были перехвачены. Пуск выполнялся из Харьковской области, и сначала его приняли за атаку РСЗО. Уже после обнаружения обломков подтвердилось, что ВСУ использовали именно ATACMS, хотя США официально не давали им разрешения бить вглубь России. «Искандер» уже стёр в пыль установки, запустившие ATACMS по Воронежу. «Удар возмездия» снял на видео дрон.
