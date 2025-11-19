В аэропортах России заработали первые 12 пунктов миграционного контроля

В нескольких российских аэропортах открылись первые 12 пунктов миграционного контроля. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале. Она добавила, что такие пункты запустят в работу также на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска.

Миграционные пункты в аэропортах РФ. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Среди них – московский авиаузел, аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов», — написала Волк.

Координировать их работу будут Миграционная служба МВД России и Главное управление на транспорте МВД РФ. Основная цель – выявление иностранцев, нарушающих правила пребывания в нашей стране.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев поставил задачу по усилению контроля за пребыванием иностранных граждан в российских регионах. Он сообщил об эффективности проводимой операции «Нелегал» и расширении практики биометрической идентификации при въезде в страну. По его словам, технические средства, включая комплексы видеонаблюдения с распознаванием лиц, не оставляют нарушителям шансов быть вне поля зрения полиции.