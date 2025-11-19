Россия и США
19 ноября, 08:13

Россиянина оштрафовали за картинки с сатаной*, опубликованные десять лет назад

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike

Жителя Краснодарского края привлекли к административной ответственности за размещённые около десяти лет назад в социальной сети изображения, содержавшие пентаграммы и символы. Суд расценил их как сатанинские*. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Мужчина полностью признал свою вину и дал пояснения, что публиковал спорные изображения, когда они показались ему забавными. Против него составили административный протокол по статье о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики экстремистской организации. Уточняется, что мужчина удалил изображения.

В конце октября суд, рассмотрев материалы дела, назначил нарушителю наказание в виде штрафа. Его размер составил две тысячи рублей.

Колдунья с Кубани получила штраф за символику сатанизма*

Ранее в Кургане горсуд рассмотрел административное дело, связанное с публикацией изображения сатаны* в соцсетях. Суд признал мужчину виновным в демонстрации символики экстремистской организации и назначил штраф в 1 тысячу рублей.

* Движение признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
