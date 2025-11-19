Россия и США
19 ноября, 08:26

Мединский высмеял отмену Киевом имён императоров России

Мединский признался, что его рассмешила отмена Украиной имён императоров России

Обложка © Life.ru

Помощник президента РФ Владимир Мединский с иронией отреагировал на решение Киева «отменить» имена российских императоров Николая I и Николая II, которые в списке запрещённых на Украине указаны как «Микола Перший» и «Микола Другий». Об этом он написал в своей статье на сайте kp.ru.

«Особые заслуги обнаружились у «Миколы» Гоголя как (не смейтесь) известного «собирателя украинского фольклора». «Микола Гоголь» разрешён, зато «Микола Перший» и «Микола Другий» оба отныне на Украйне запрещены. Догадались, кто это)) Улыбнуло? Меня тоже», — написал Мединский.

Ранее помощник президента РФ прокомментировал публикацию Украинским институтом национальной памяти списков «запрещённых» и «разрешённых» имён. В нём в основном фигурируют русские деятели культуры, театра, литературы, поэзии, музыки и живописи — классики XVIII и XIX веков.

Наталья Афонина
