В Дубае продают «кофе богов» со склона вулкана в Панаме по цене 80 000 рублей за чашку

В дубайском кафе появился «кофе богов» стоимостью 3600 дирхамов (около 80 000 рублей) за одну чашку. Об этом сообщает издание The Independent.

Элитный напиток готовят из исключительно редкого сорта кофейных зёрен Geisha линии Nido 7, который выращивают на склонах труднодоступного вулкана Бару в Панаме. Каждая партия этого сорта составляет всего несколько килограммов в год.

Владельцам удалось приобрести 20 килограммов этих уникальных зёрен на специализированном аукционе в Панаме. Торги за лот стали историческими: в них участвовали сотни покупателей, было сделано 549 ставок, а итоговая цена достигла 2,2 миллиона дирхамов (около 49 миллионов рублей). Это рекорд в кофейной индустрии.

Всего из приобретённого сырья планируется приготовить примерно 400 порций кофе, за что компания заработает 32 млн рублей. Первую чашечку уже зарезервировали для правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.

Но и в России кофейная индустрия стремится не отставать. Ранее «Руспродсоюз» объяснил, почему кофе в нашей стране подорожал на 60% за последний год. Дело в том, что из-за 50-процентных пошлин США на товары из Бразилии мировые запасы кофе в принципе уменьшаются.