Горящий блокпост и перекрытая трасса: Массовое заражение детей гепатитом привело к бунту на Украине

Жители села Иза в Закарпатской области Украины перекрыли автомобильную трассу и сожгли блокпост в знак протеста против введённого карантина после массового заражения школьников гепатитом А. Об инциденте сообщили украинские СМИ.

Видео © Закарпатич

Причиной возмущения местных жителей стало решение властей об ужесточении противоэпидемического режима в связи со вспышкой гепатита А в школе. Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС, как стало известно, ещё 17 ноября провела внеочередное заседание, по итогам которого были утверждены дополнительные ограничительные меры, вступившие в силу в ночь на 19 ноября.

На месте происхождения сейчас работают несколько экипажей полиции, подтвердили в правоохранительных органах Закарпатья. Сотрудники правоохранительных органов, не вмешиваясь в акцию протеста, следят за безопасностью как демонстрантов, так и других.

