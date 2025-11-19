Россияне массово подсели на соджу, продажи с начала года выросли на 105%

В России растёт популярность корейского алкогольного напитка соджу. За девять месяцев 2025 года его продажи взлетели на 105,6%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Главные причины бума — мода на азиатскую культуру и любовь к слабому алкоголю. Соджу перестал быть нишевым продуктом и теперь его активно заказывают в корейских ресторанах. Продвижению помогает и разнообразие вкусов — более 20 вариантов, что особенно нравится женщинам.

Рост стал возможен благодаря локализации. Российские заводы наладили производство, и бутылка местного соджу теперь стоит от 270 рублей, тогда как импортный аналог — от 750. Пока корейский бренд Jinro теряет продажи, российские компании только наращивают обороты.

При этом эксперты пока не уверены, надолго ли соджу задержится на российском рынке. Для закрепления в массовом сегменте, по мнению аналитиков, категории потребуется не менее трех лет стабильно высоких продаж. Пока же бурный рост может оказаться лишь временным витком популярности.

Соджу — традиционный корейский алкогольный напиток, обычно прозрачный и бесцветный. Его крепость, как правило, составляет около 16,5–20%, что ниже, чем у многих крепких напитков. В России его производством занялись с 2023 года.