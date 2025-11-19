Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 ноября, 08:45

«Они как скальпель»: Доктор Мясников предупредил о смертельно опасных таблетках

Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности кроверазжижающих препаратов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kim Kuperkova

Кроверазжижающие препараты могут быть смертельно опасными для человека, который не умеет правильно их использовать. Об этом заявил у себя в телеграм-канале известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Сравнивая эти лекарства со скальпелем, Мясников подчеркнул их двойственную природу: они могут спасти жизнь, но при неправильном применении способны её отнять.

«Одни из самых опасных таблеток — кроверазжижающие. Они как скальпель: ими можно сделать операцию и спасти жизнь, а можно и отнять жизнь», — написал доктор.

Особую тревогу у специалиста вызывает период пандемии коронавируса. По его словам, в это время от кровотечений, спровоцированных бесконтрольным приёмом таких препаратов, погибло больше людей, чем от тромбозов.

Мясников также призвал официально запретить среднему медицинскому персоналу использовать в речи фразу «густая кровь» при заборе анализов. Врач убеждён, что подобные необдуманные комментарии привели к тысячам смертей из-за самолечения.

Ранее доктор Мясников назвал три главные ошибки, которые люди совершают при приёме различных лекарственных препаратов. К примеру, грамотный врач никогда не назначит пациенту одновременно большое количество таблеток, поскольку это может представлять угрозу для жизни.

