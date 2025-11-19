Взрыв произошёл в здании «Магнита» в Сургуте, после чего здания охватил огонь. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России продолжают ликвидировать масштабное возгорание. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС.

Видео © Telegram / mdps86 Сургут

По предварительным данным, источником открытого огня стал пристрой к зданию торговой точки на улице Замятинская, откуда пламя быстро перекинулось на основную часть строения. Очевидцы сообщают, что сильное пламя и чёрный дым видны из соседних районов, а на видеозаписях, опубликованных в соцсетях, отчётливо видно, что горит магазин сети «Магнит». С их слов, пострадали четыре человека.

В настоящее время пожарные расчеты ведут борьбу с открытым горением на площади, достигающей 200 квадратных метров. По одной из версий, взорвался газовый баллон, точные причины установит МЧС.

Ранее сообщалось, что крупное возгорание случилось на промышленной территории в посёлке Медный, расположенном вблизи Екатеринбурга. Пламя с огромной скоростью распространилось по внутренним помещениям, создав критическую ситуацию для первоначального караула и вынудив командование бросить на тушение дополнительные силы. Когда пожарные прибыли, они зафиксировали, что огонь уже поглотил примерно 800 «квадратов» — по сути, всё здание целиком.