В России в 2025 году фиксируется бум глоточной гонореи: Врач объяснила, почему рот стал курортом для гонококка

В России фиксируется в текущем году бум глоточной гонореи. Сама болезнь вызывается бактерией Neisseria gonorrhoeae, или «гонококком». Её локализация обусловлена обсеменением слизистых оболочек глотки и гортани, так как гонорея — это инфекция, передающаяся половым путём (ИППП). Увеличение числа заболевших связано с целым рядом факторов. Об этом Life.ru рассказала врач- инфекционист Марият Мухина.

«Дело в том, что бактерия Neisseria gonorrhoeae — грамотрицательный диплококк, паразитирующий на слизистых оболочках мочеполового тракта, прямой кишки и глотки. Соответственно, при любом виде контакта заразиться очень легко (вагинальных, оральных, анальных контактах)», — пояснила она.

Сейчас частота заражений увеличилась в два раза, учитывая сексуальную свободу современного поколения. Такие беспорядочные контакты популяризируются даже в песнях отдельных исполнителей, например у Моргенштерна*, отметила врач. По её оценкам, сейчас при оральном контакте барьерные методы защиты (презервативы) менее популярны, а также не проводится регулярное обследование лиц с высоким риском заражения, например, из-за отсутствия контроля со стороны государства: мазки из уретры, цервикального канала, анального или фарингального секрета не выполняются, биохимические тесты для идентификации не проводятся.

«Также наблюдается резистентность гонококка к старым схемам лечения. В результате часто развивается тяжёлая патология: сифилис, ВИЧ, гепатиты B и C, что снижает общий иммунитет и усложняет протекание болезни», — добавила Мухина.

Медик предупредила, что гонококк может по симптомам напоминать классическую ангину или ларингит, а также возникают боли при глотании, как при обычном ОРВИ.

Ранее инфекционист предупредил о возможных вспышках двух опасных болезней в 2026 году. В частности высоки риски эпидемий гриппа, кори и коклюша. Единственный способ обезопасить население — вакцинация. Рост числа антипрививочников угрожает безопасности всего общества, в частности в группе риска оказываются дети родителей, которые отказываются от вакцин после «советов» блогеров или прочтения псевдонаучных материалов в Сети.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.