Психолог раскрыла, зачем Ирина Болгар постоянно «пиарится» на Дурове

Ирина Болгар вновь активизировалась в социальных сетях, посвятив свои публикации Павлу Дурову. Спустя три года после разрыва отношений, она разместила пост философского характера, в котором прослеживается намёк на постижение ею глубинного смысла жизни.

Психолог Марианна Абравитова объяснила, почему Болгар регулярно упоминает Дурова в своих постах. По мнению специалиста, публикации о бизнесмене адресованы как ему самому, так и широкой общественности.

«Именно сейчас она поняла, что возврата к прежнему не будет, что они с Дуровым больше не пара. И для того, чтобы показаться выше этого, она демонстрирует такое философское, суперосознанное отношение к жизни. Как бы: «Я поняла, в чём смысл этой жизни, и полетела дальше, и всё, что было — это было мелко», — пояснила специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

С одной стороны, по словам Абравитовой, Ирина стремится показать свою духовную трансформацию и переход на другой уровень развития. С другой стороны, утверждение о переходе от материального к духовному возможно только при финансовой стабильности. Поскольку Дуров обеспечивает своих детей в полной мере, у неё нет необходимости беспокоиться о материальных потребностях, дополнила эксперт.

В такой ситуации логично перейти на следующую ступень и заявить о непричастности к материальным заботам. Таким образом, Болгар достигает сразу нескольких целей: демонстрирует свою высокую духовность и подчёркивает отсутствие переживаний по поводу Дурова. Её заявления о духовном росте – это мощный способ подпитки эго, демонстрация своего превосходства, подытожила Абравитова.

Напомним, ранее Ирина Болгар отметила 3 года со дня разрыва с Павлом Дуровым постом о «свободе от страхов». Она добавила, что «сегодня вечное заняло своё место». Болгар не стала в очередной раз осуждать Дурова, а просто проигнорировала его имя.