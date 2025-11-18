Ирина Болгар отметила 3 года со дня разрыва с Дуровым постом о «свободе от страхов»

Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, родившая ему троих детей, с триумфом отметила дату расставания с ним. Ирина Болгар призналась в соцсети, что это был тяжёлый и долгий период для неё, но она смогла справиться с чувствами.

Болгар с экс-супругом Дуровым. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar

«Сегодня исполняется ровно три года с того дня, как моя жизнь столь кардинально изменилась. И лишь теперь я по-настоящему ощущаю масштаб пути, который мне было суждено пройти. Потребовалось три года, чтобы всё встало на свои места. Эти годы разрушили всё внешнее и пробудили всё внутреннее. Каждый из нас — лишь временный свидетель этой жизни, частица всеобщего сознания, которое познаёт мир через нас», — написала женщина.

По её словам, она смогла обрести «свободу от страха в любой его форме» после болезненного разрыва с Дуровым, который сейчас предпочитает делать вид, что вообще не знает про своих детей. Болгар добавила, что «сегодня вечное заняло своё место». Она не стала в очередной раз осуждать Дурова, а просто проигнорировала его имя в посте. Поклонники поддержали Болгар в комментариях и пожелали ей вновь обрести личное счастье.