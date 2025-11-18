Ирина Болгар отметила 3 года со дня разрыва с Дуровым постом о «свободе от страхов»
Ирина Болгар.
Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, родившая ему троих детей, с триумфом отметила дату расставания с ним. Ирина Болгар призналась в соцсети, что это был тяжёлый и долгий период для неё, но она смогла справиться с чувствами.
Болгар с экс-супругом Дуровым.
«Сегодня исполняется ровно три года с того дня, как моя жизнь столь кардинально изменилась. И лишь теперь я по-настоящему ощущаю масштаб пути, который мне было суждено пройти. Потребовалось три года, чтобы всё встало на свои места. Эти годы разрушили всё внешнее и пробудили всё внутреннее. Каждый из нас — лишь временный свидетель этой жизни, частица всеобщего сознания, которое познаёт мир через нас», — написала женщина.
По её словам, она смогла обрести «свободу от страха в любой его форме» после болезненного разрыва с Дуровым, который сейчас предпочитает делать вид, что вообще не знает про своих детей. Болгар добавила, что «сегодня вечное заняло своё место». Она не стала в очередной раз осуждать Дурова, а просто проигнорировала его имя в посте. Поклонники поддержали Болгар в комментариях и пожелали ей вновь обрести личное счастье.
Ранее Ирина Болгар прервала молчание в соцсетях новым постом о своих детях. По её словам, на их содержание приходится тратить огромные деньги, а отец-миллиардер ничем не помогает. Она напомнила, что летом этого года Дуров составил завещание, по которому его дети получат наследство лишь спустя 30 лет после его смерти. Сам же бизнесмен продолжает публиковать безмятежные кадры самого себя в Сети и своей любовницы.
