19 ноября, 09:01

Обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Рязанской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об последствиях утренней атаки БПЛА на регион. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, последствия оперативно устранены, рассказал он в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате налёта дронов ВСУ никто не пострадал. В настоящее время оценивается материальный ущерб от возгорания. На месте падения обломков вражеских БПЛА уже работают оперативные службы. Губернатор напомнил рязанцам, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествия.

Отражена воздушная атака на Рязанскую и Тамбовскую области, сбито 11 БПЛА
Ранее Life.ru писал, что украинские боевики впервые с января выпустили по России четыре ракеты ATACMS, но все они были перехвачены. Пуск выполнялся из Харьковской области, и сначала его приняли за атаку РСЗО. Уже после обнаружения обломков подтвердилось, что ВСУ использовали именно ATACMS, хотя США официально не давали им разрешения бить вглубь России. «Искандер» уже стёр в пыль установки, запустившие ATACMS по Воронежу. «Удар возмездия» снял на видео дрон.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Андрей Бражников
