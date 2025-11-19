Обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об последствиях утренней атаки БПЛА на регион. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, последствия оперативно устранены, рассказал он в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате налёта дронов ВСУ никто не пострадал. В настоящее время оценивается материальный ущерб от возгорания. На месте падения обломков вражеских БПЛА уже работают оперативные службы. Губернатор напомнил рязанцам, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествия.