Беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии

В ночь на среду воздушное пространство Румынии было нарушено неизвестным дроном. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны страны.

Поводом стала серия российских ударов вблизи румынской речной границы с Украиной. После этого, как сообщает ведомство, два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, находившиеся на боевом дежурстве НАТО, были подняты с авиабазы Михаил-Когэлничану в 00:25 для мониторинга обстановки.

«Два германских самолёта Eurofighter Typhoon, находившиеся на боевом дежурстве воздушной полиции НАТО на 57-й авиабазе Михаил-Когэлничану, взлетели в 00:25 (в 01:25 мск) для мониторинга воздушного пространства на границе с Украиной после российских атак вблизи речной границы с Румынией», — указывается в сообщении.

В течение нескольких минут военные зафиксировали БПЛА, который углубился на территорию страны на восемь километров, после чего исчез с радаров, что потребовало передачи сигнала тревоги Ro-Alert. Позднее аппарат вновь появлялся на радарах, перемещаясь из воздушного пространства Молдовы в румынскую зону, из-за чего сигнал тревоги был распространён на другой уезд.

Для усиления мониторинга с другой авиабазы были подняты в воздух ещё два румынских истребителя F-16. По данным оборонного ведомства, все самолёты впоследствии вернулись на свои базы, и никаких сообщений о падении летательных аппаратов на землю не поступало.

Ранее Life.ru писал, что российское посольство ответило Румынии на обвинения в нарушении воздушного пространства. В дипломатическом представительстве заявили, что инцидент с так называемыми «обломками российского беспилотника» был инсценирован с целью возложения ответственности на Москву. В посольстве акцентировали внимание на том, что без предоставления данных о маршруте полёта БПЛА никаких доказательств нарушения нет.