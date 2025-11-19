Российские военные обнаружили два брошенных склада ВСУ в Купянске

Российские военные на южной окраине Купянска активно действуют против ВСУ в лесных массивах. Командир штурмового отряда с позывным Лаврик сообщил, что войска ведут разведку и наносят огневое поражение, полностью пресекая любое перемещение противника. В ходе зачистки в районе Колонтаевка бойцы обнаружили неожиданную находку. В подвальных помещениях находились два крупных брошенных склада ВСУ, заполненных оружием и боеприпасами.

Сейчас инженерные подразделения проводят на месте разминирование. Обнаруженные запасы противника теперь обезврежены и не могут быть использованы, приводит слова Лаврика пресс-служба Минобороны.

Купянск — город в Харьковской области. Контроль над ним имеет стратегическое значение для сторон конфликта.

Ранее сообщалось, что российские военные начали зачищать подвалы в Купянске. Там могут скрываться украинские солдаты, которых бросило своё же командование.