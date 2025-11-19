Количество самозанятых россиян вырастет на 10% в 2026 году

В 2026 году число самозанятых россиян увеличится примерно на 10% по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения университета «Синергия» Ирина Шапошникова.

По её словам, режим налога на профессиональный доход (НПД) имеет множество преимуществ как для самозанятых, так и для работодателей. Однако, повышение налоговых ставок или отмена льготного режима может привести к тому, что около половины самозанятых уйдут в тень.

Шапошникова отмечает, что при сохранении текущих условий налоговой оплаты ожидаем рост самозанятых на 10%, чему будет способствовать усиление контроля за нелегальным бизнесом. Вместе с тем, резкого роста числа самозанятых ждать не стоит, так как большинство сознательных граждан уже зарегистрированы, а льготные ставки и упрощённая налоговая форма вряд ли привлекут остальных.

Экономист в беседе с «Газетой.ru» полагает, что для более активной легализации самозанятых в России необходимо увеличить налоговый вычет и отказаться от обязательных страховых взносов, которые, по её мнению, скорее увеличивают налоговую нагрузку, чем способствуют социальным гарантиям.

А ранее Life.ru писал, что количество самозанятых в России выросло в 2,5 раза за три года. По словам специалиста, условия для самозанятых останутся стабильными до 2028 года, а дальнейшие изменения будут определены после анализа опыта использования этого режима.