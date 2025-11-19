Орбан назвал абсурдной просьбу Еврокомиссии выделить Украине 135 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине более 135 млрд евро в течение ближайших двух лет. Заявление он опубликовал в социальной сети X*.

По словам Орбана, запрашиваемая сумма «астрономическая» и сопоставима с 65% годового ВВП Венгрии, семью годами пенсионных выплат в стране и почти тремя четвертями годового бюджета ЕС.

«Этой суммы не существует. Это категорически абсурдно», — подчеркнул он, пообещав, что ответ Будапешта последует «незамедлительно».

Премьер добавил, что Брюссель вновь предлагает «волшебный трюк» — совместный европейский кредит, который, по его словам, переложит финансовую нагрузку на будущие поколения. Орбан заявил, что Венгрию просят внести вклад в момент, когда страну «штрафуют на миллион евро в день за отказ принимать мигрантов» и «наказывают за собственную позицию».