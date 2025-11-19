Саратовские бойцы СВО с оружием записали видеообращение с просьбой о помощи

Военнослужащие из Саратовской области, участвующие в специальной военной операции, записали видеообращение с передовой для президента Владимира Путина с просьбой о помощи. Роликом поделилась жительница Алгая Татьяна Авдошина в соцсетях.

Военнослужащие записали видеообращение для Владимира Путина. Видео © VK / Татьяна Авдошина

Причиной обращения стал план по объединению двух соседних муниципальных районов — Александрово-Гайского и Новоузенского. Солдаты выразили опасения, что это приведёт к ухудшению условий жизни их семей, осложнению условий труда и получения социальных услуг.

«Объединение приведёт к снижениям зарплат, ухудшению условий труда и затруднению получения необходимых услуг», — сказал один из солдат.

Жители Александрово-Гайского района — именно оттуда родом участники видеообращения — начали протестовать против ликвидации своего муниципалитета ещё осенью 2024 года. В частности, они выразили опасения по поводу возможных сокращений среди работников бюджетной сферы. Муниципальные власти заверили, что «данный вопрос не рассматривается», но активисты убеждены, что на местах ведут «тихую работу» по слиянию двух районов.

Ранее сообщалось, что Путин посетил раненых участников специальной военной операции в военном госпитале имени П. В. Мандрыка. Во время визита глава государства передал медицинскому учреждению иконы, которые ранее были подарены ему военнослужащими на день рождения. По словам бойцов, эти святые образы, сохранившие следы пуль и осколков, помогли им сохранить жизнь в ходе боевых действий.