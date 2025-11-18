Герой Сталинградской битвы обратился к Путину на церемонии закладки ледокола
Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин
Участник Сталинградской битвы Павел Винокуров обратился к президенту Владимиру Путину во время церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград». Торжественное мероприятие прошло с участием главы государства в онлайн-формате.
«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, для меня, участника оборонительных боёв в Сталинграде, большая честь участвовать в этом значимом для нашей страны событии», — сказал защитник Сталинграда в ходе церемонии.
Само мероприятие ознаменовало начало строительства серийного универсального атомного ледокола проекта 22220, который получил символическое название «Сталинград» в честь исторического сражения.
Напомним, что в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония закладки нового ледокола «Сталинград». В мероприятии принимал участие по видеосвязи Владимир Путин. В ходе своей речи он отметил, что в мире сейчас нет стран, кроме России, способных вести серийное производство ледоколов.
