18 ноября, 14:33

Герой Сталинградской битвы обратился к Путину на церемонии закладки ледокола

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Участник Сталинградской битвы Павел Винокуров обратился к президенту Владимиру Путину во время церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград». Торжественное мероприятие прошло с участием главы государства в онлайн-формате.

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, для меня, участника оборонительных боёв в Сталинграде, большая честь участвовать в этом значимом для нашей страны событии», — сказал защитник Сталинграда в ходе церемонии.

Само мероприятие ознаменовало начало строительства серийного универсального атомного ледокола проекта 22220, который получил символическое название «Сталинград» в честь исторического сражения.

Напомним, что в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония закладки нового ледокола «Сталинград». В мероприятии принимал участие по видеосвязи Владимир Путин. В ходе своей речи он отметил, что в мире сейчас нет стран, кроме России, способных вести серийное производство ледоколов.

