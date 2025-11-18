Герой Сталинградской битвы обратился к Путину на церемонии закладки ледокола

Участник Сталинградской битвы Павел Винокуров обратился к президенту Владимиру Путину во время церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград». Торжественное мероприятие прошло с участием главы государства в онлайн-формате.

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, для меня, участника оборонительных боёв в Сталинграде, большая честь участвовать в этом значимом для нашей страны событии», — сказал защитник Сталинграда в ходе церемонии.

Само мероприятие ознаменовало начало строительства серийного универсального атомного ледокола проекта 22220, который получил символическое название «Сталинград» в честь исторического сражения.