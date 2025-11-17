Что тебе снится, крейсер «Аврора»: История легендарного корабля и топ-5 интересных фактов

«Что тебе снится, крейсер «Аврора»...» — строки из песни, знакомой многим. Но почему такое внимание оказали именно этому кораблю? После того как у судна кончается срок службы, чаще всего крейсеры утилизируют — разбирают и сдают на металлолом. Частичка корабля начинает заново жить в составе автомобиля или в куске арматуры. Иногда могут просто продать другому государству. Могут списанный крейсер использовать и как учебный корабль. А ещё их порой превращают в цели для морских военных учений. То есть по кораблю стреляют и топят его. Ничего из перечисленного не произошло с крейсером «Аврора». Он был слишком важен, и в материале мы расскажем почему.

Крейсер «Аврора»: когда его создали и почему так назвали

Крейсер «Аврора» — его строительство началось ещё в девятнадцатом веке. И он до сих пор на воде. На испытаниях 14 июня 1903 года. Фото © Wikipedia / Sailor of Imperial Russian Navy

Строительство крейсера «Аврора» началось в сентябре 1896 года. Ещё в XIX веке! Корабль спустили на воду 24 мая 1900 года. А полноценно ввели в эксплуатацию 16 июня 1903-го. На борту «Авроры» должны были находиться 20 офицеров и 550 матросов, чтобы она нормально функционировала. Название «Аврора» крейсеру дали в честь одноимённого палубного корабля, который хорошо себя проявил при обороне Петропавловска-Камчатского от англичан и союзников. Но если «Аврора-1» была фрегатом, то «Аврора-2» — это крейсер 1-го ранга Балтийского флота типа «Диана». То есть укреплённый и бронированный корабль с орудиями на борту, один из первых в своём роде — в Российской империи. Первые два судна такого типа произвели на уничтоженном в 1960-е Галерном острове, а крейсер «Аврора» — это Адмиралтейские верфи.

Что натворил крейсер «Аврора»

Крейсер «Аврора» оказался невероятно важным кораблём для нового государства — СССР. Повреждения носовой части крейсера «Аврора». Фото © Wikipedia

Крейсер «Аврора» — это военный корабль. Логично, что он много чего натворил в течение своей активной жизненной фазы. Во время Русско-японской войны «Аврора» участвовала в походе, который закончился Цусимским сражением. Мы проиграли. Сокрушительно. Крейсеру повезло, что не потопили. Зато потом, в Первую мировую, «Аврора» проявила себя с лучшей стороны. Корабль патрулировал Финский залив, участвовал в захвате крейсера «Магдебург» у немцев. «Аврора» была ранена, модернизирована и отправлена в Санкт-Петербург на ремонт.

Вернее, в Петроград. Николай II в приступе патриотизма переименовал город. Как раз там, на верфях Петрограда, крейсер «Аврора» застал Октябрьскую революцию. И Февральскую тоже. Во втором месяце 1917 года женщины вышли на улицы с требованиями улучшить условия труда, дать хлеба и вернуть с войны мужей. Уже в марте Николай II отрёкся от престола и сформировалось Временное правительство. В октябре большевики это правительство «уронили» в ходе штурма Зимнего дворца. Штурм начался одновременно с выстрелом крейсера «Аврора», который стоял на капитальном ремонте.

Когда крейсер «Аврора» отправился на пенсию

Срок службы корабля примерно сравним с человеческим. Крейсер «Аврора» отправился на пенсию чуть раньше, чем ему исполнилось 55 лет. В Ораниенбауме на грунте, 1944 год. Фото © Wikipedia

17 ноября 1948 года крейсер «Аврора» «ушёл на покой». Корабль пришвартовали в том месте, где он и стоит по сей день. Но до этого он успел побывать в финском городе Гельсингфорсе, побыть учебным судном и поработать в качестве кронштадской ПВО во время Второй мировой. Из крейсера сделали сначала маленький музей, а в 1956 году — большой. «Аврору» регулярно чинят. Сейчас командир судна — капитан 3 ранга Юрий Шишкарёв. Он занимает пост с 2019 года.

Топ-5 удивительных фактов о крейсере «Аврора»

Мы поразим вас самыми удивительными фактами о легендарном крейсере «Аврора». У него было много приключений. Фото © Wikipedia / K.Lavrentiev

История крейсера «Аврора» удивительна сама по себе. Кто-то случайно выстрелил холостым из орудия — и в стране наступил социализм. В 1900-х проиграть японцам, а в 1910-х «отжать» корабль у немцев... А потом воевать и против тех, и против других в составе ПВО. Легендарно, но у нас есть ещё более безумная информация, топ-5 фактов. В девяностые можно было вылечить зубы на крейсере «Аврора». Там сделали стоматологический кабинет для практикантов Военно-медицинской академии. «Аврора» на бумаге числилась в составе ВМФ до 1 декабря 2010 года. «Аврору» ремонтировали с разницей в 30 лет — в 1984-м и в 2014-м. Журналист Джон Рид из Коммунистической партии США присутствовал при штурме Зимнего дворца и говорил, что «Аврора» стреляла боевыми. Трое анархистов 16 октября 2011 подняли на крейсере «Аврора» пиратский флаг. Среди них были участники глобального движения «Еда вместо бомб». Эти люди с относительной регулярностью кормят бомжей веганской (постной) едой.

Крейсер «Аврора» — музей. Как попасть на борт легенды

Так как именно крейсер «Аврора» выстрелил холостыми во время Октябрьского восстания и запустил штурм Зимнего дворца, из него сделали музей. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

В 2025 году крейсер «Аврора» — музей. Вернее, филиал Центрального военно-морского музея имени Петра Великого. Сейчас 17, 18 и 19-й залы закрыты на реэкспозицию, но всё остальное можно посмотреть. У музея есть два режима работы: с 1 сентября по 31 мая он работает с 11:00 до 18:00, а с 1 июня по 31 августа — с 10:00 до 18:00. При этом касса закрывается за 45 минут до самого музея, в 17:15. Выходных у «Авроры» два: понедельник и вторник. В музее вы сможете увидеть архивные материалы, связанные с кораблём. Например, портрет Евгения Романовича Егорьева, который был капитаном крейсера во время Цусимского сражения и погиб при отступлении. Орудие убило командира через броню, а благодарные матросы сделали из разорванной части металлической обшивки и деревянных досок рамку для фотографии Егорьева.

Откуда эта цитата: «Что тебе снится, крейсер «Аврора»...»

Мы не случайно вынесли эту цитату в заголовок. На самом деле про крейсер «Аврора» существует множество произведений искусства. Фото © Wikipedia / «Союзмультфильм»

В 1973 году на студии «Союзмультфильм» сняли кукольный фильм «Аврора». «Что тебе снится, крейсер «Аврора»…» — это песня, которую для мультика написали Владимир Шаинский (музыка) и Михаил Матусовский (стихи). Там песню об истории крейсера пела Мария Виноградова вместе с мужским хором. Потом произведение исполняли Эдуард Хиль и Большой детский хор Гостелерадио. Эта песня стала неофициальным гимном Ленинграда.