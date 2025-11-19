Врач объяснила, почему бургер и шаурма так манят при похмелье

После употребления алкоголя многие сталкиваются с сильным желанием съесть жирную или солёную еду — например, бургер или картошку фри. Врач-эндокринолог Анна Одерий рассказала, что это объясняется физиологией: алкоголь обезвоживает организм, нарушая баланс электролитов и уровня глюкозы, из-за чего появляется тяга к быстрым углеводам и солёному.

Симптом усиливается из-за сбоя гормонов голода и насыщения — лептина становится меньше, грелина больше, и человек ощущает повышенный аппетит.​ Специалист в беседе с «Газетой.ru» отмечает, что мозг начинает искать не полезные продукты, а те, которые быстро приносят удовольствие — жирные и калорийные. Соль может немного компенсировать потерю натрия, углеводы дать кратковременную энергию, а жирная пища создаёт иллюзию комфорта, хотя реально не способствует восстановлению организма.

К тому же такие блюда, по словам врача, могут усилить жажду и нагрузить поджелудочную железу: никакая пища не ускоряет вывод алкоголя — процесс зависит только от печени, которой нужны вода, покой и время.​ Для восстановления медик советует пить много воды или растворов электролитов, есть лёгкие сложные углеводы (например, овсянку или бананы), добавлять белок (йогурт, яйца, тофу) и избегать жирного и жареного.

Главное — отдых и сон. Желание «вредной» еды при похмелье природно, но помогает больше психологически, а не физически. Если хочется реально быстрее прийти в норму, лучше выбирать те продукты, что действительно поддерживают здоровье, — воду, электролиты и лёгкие блюда, подытожила эндокринолог.

