Врач после трагедии в Ленобласти назвала главные отличия похмелья от отравления

Суррогатный алкоголь сгубил почти 20 человек в Ленинградской области. Многие из них, проснувшись утром, вероятно, думали, что им плохо из-за похмелья. Однако реальность оказалась более пугающей. Как отличить отравление алкоголем от обычного похмельного синдрома, рассказала Life.ru врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Ситуация, описанная в СМИ, к сожалению, не единична. Употребление алкоголя, особенно контрафактного, сопряжено с огромным риском для здоровья и жизни. При этом отличить обычное опьянение и похмелье от отравления бывает непросто даже врачу, тем более человеку без медицинского образования», — отметила эксперт.

Опьянение — это состояние, вызванное воздействием этилового спирта на организм. Для него характерна эйфория, снижение концентрации внимания, нарушение координации, замедленные реакции и изменение поведения, например чрезмерная разговорчивость или, наоборот, апатия. Степень опьянения зависит от количества выпитого алкоголя, крепости напитка, а также индивидуальных особенностей организма, указала врач.

Похмелье — состояние, которое возникает после употребления большого количества этилового спирта, вызванное обезвоживанием и интоксикацией продуктами распада алкоголя. Характерные признаки — головная боль, тошнота, рвота, слабость, повышенная жажда, дрожание в руках и ногах, раздражительность, добавила она.

Отравление алкоголем — опасное для жизни состояние, требующее немедленной медицинской помощи. В отличие от опьянения и похмелья, отравление обычно сопровождается выраженной спутанностью сознания, дезориентацией, затруднённым дыханием, одышкой. Кожа при этом может стать синюшной, температура тела и артериальное давление резко снизятся. Кроме того, может развиться неукротимая рвота, которая не будет приносить облегчения. Выраженная интоксикация приводит к сильной боли в животе — признаку повреждения внутренних органов. Екатерина Кашух Врач-гастроэнтеролог

При тяжёлом поражении нервной системы у человека могут начаться судороги, отмечается нарушение сознания вплоть до его потери. Зрение при этом становится размытым, рассказала доктор.

«Если у человека появился хотя бы один из признаков отравления алкоголем, следует как можно быстрее вызвать бригаду скорой помощи. Остатки алкоголя нужно обязательно сохранить — они помогут врачам определить тип отравления и подобрать правильное лечение», — заключила Кашух.