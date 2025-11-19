В Госдуме предложили рассматривать дела о превышении самообороны с присяжными

В России может измениться порядок судопроизводства по делам о превышении пределов необходимой обороны — их предлагается передать на рассмотрение суда присяжных. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.

«Законопроектом предлагается рассматривать уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 108 и частью 1 статьи 114 УК РФ, совершённых при превышении пределов необходимой обороны, по ходатайству обвиняемого судьями районного суда или гарнизонного военного суда с коллегией из шести присяжных заседателей», — говорится в пояснительной записке.

