В ГД объяснили новый порядок финансирования лечения детей с редкими заболеваниями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax
Во вторник Госдума приняла во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс, в том числе и те, что частично меняют порядок финансирования фонда «Круг добра», спасающего детей с орфанными (редкими) заболеваниями. Как пояснил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Сергей Чижов, фонд делает доступными для больных детей уникальные и дорогие методы лечения.
По словам парламентария, фонд пополняется за счёт так называемого «налога на богатых» — НДФЛ с доходов, превышающих 417 тысяч рублей в месяц, причём поступления часто превышают прогнозные значения.
Эти «сверхплановые» деньги по существующим правилам могут «зависнуть» в ожидании внесения изменений в федеральный закон о бюджете... Но дети ждать не могут. Совместно с коллегами из Правительства РФ мы проработали решение, которое позволяет создать механизм оперативного перенаправления в «Круг добра» сверхплановых поступлений от «налога на богатых».
За 2021-2024 годы помощь получили более 28,3 тысяч детей, а общий объём финансирования составил 413,4 млрд рублей.
«Деятельность «Круга добра» постоянно расширяется: на сегодня она охватывает всю Россию, включая и наши новые регионы», — заключил Чижов.
