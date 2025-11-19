ФСБ: Ущерб от завышения цен на изделия ростовского ГПЗ-10 составил 2,2 млрд рублей

Сумма ущерба по делу о мошенничестве с гособоронзаказом на Десятом подшипниковом заводе (10 ГПЗ) в Ростове-на-Дону достигла 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

В рамках расследования уголовных дел в отношении участников организованной группы, подозреваемых в хищении средств, выделенных ООО «10-ГПЗ» для исполнения контрактов по гособоронзаказу, была проведена государственная финансовая экспертиза.

Оперативники выяснили, что владельцы предприятия — среди которых бывший заместитель руководителя Росстандарта, должностные лица завода, а также глава военного представительства Минобороны РФ — организовали поставки продукции для гособоронзаказа по ценам, завышенным в 3-8 раз.

Напомним,по факту мошенничества и служебного подлога возбуждены уголовные дела. Силовики УФСБ России по Ростовской области провели обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении более миллиарда рублей, предназначенных для государственного оборонного заказа. Против фигурантов также были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», а в отношении руководителя военного представительства — по статье «Получение взятки».