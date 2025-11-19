Россия и США
Регион
19 ноября, 10:12

Суд забрал у лихача из Подмосковья премиум-внедорожник за пьяное вождение по поддельным правам

Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Суд в Балашихе изъял у местного жителя внедорожник за неоднократное вождение в нетрезвом состоянии с использованием поддельных прав. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Московской области.

Мужчину признали виновным по статьям о подделке документов и нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. В сентябре 2024 года он управлял автомобилем Land Rover Range Rover в состоянии опьянения и предъявил сотрудникам ДПС фальшивое водительское удостоверение.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев, штрафа в 200 тысяч рублей и лишения права управления транспортом на 2 года.

Ранее Life.ru писал, что Кассационный суд Санкт-Петербурга постановил, что транспортные средства водителей, повторно управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подлежат конфискации независимо от их материального положения. Водитель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное нарушение, был осуждён по уголовному делу, получив 240 часов обязательных работ, лишение водительских прав на два года и конфискацию автомобиля Mercedes-Benz CLA 200 в пользу государства.

