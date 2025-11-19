Вице-премьер Савельев: Летать российскими авиакомпаниями безопасно на 100%

Пассажиры могут быть уверены в своей безопасности, выбирая российские авиакомпании для перелётов. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью журналистке Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

Отвечая на вопрос о безопасности полётов, заявил, что все пассажиры российских авиакомпаний летают в полной сохранности.

«У нас и отечественные самолёты используются, у нас больше 150 самолётов Sukhoi Superjet летает, и авиакомпании, которые используют иностранную технику, они полностью имеют сертифицированных специалистов. И комплектующие запчасти, они также являются сертифицированными», — заверил он.

Ранее Life.ru сообщал, что российской авиакомпании «Ангара» могут запретить полёты после массовых нарушений, которые обнаружили во время проверки специалисты Ространснадзора. Эксперты отметили, что организация даже не стала исправлять свои ошибки.