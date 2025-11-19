В России предложили ввести сертификат для беременных с ранних сроков

В России может быть введён специальный сертификат для финансирования анализов и иных медицинских услуг для женщин на ранних сроках беременности. С соответствующей инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратилась группа депутатов Государственной Думы.

В своём обращении парламентарии указали, что считают необходимым рассмотреть вопрос о введении дополнительной целевой меры поддержки — «Сертификата поддержки беременных». По замыслу авторов проекта, право на получение такого сертификата будет предоставляться будущей маме сразу после постановки на учёт в медицинском учреждении. Они настаивают, что выделенные средства можно будет тратить исключительно на услуги, связанные с ведением беременности, в том числе и те, что не покрываются стандартной системой обязательного медицинского страхования.

«Деньги нужны на проведение анализов, приобретение витаминных комплексов, оплату консультаций врачей, которые не входят в ОМС. При этом пособие по беременности и родам предоставляется с 28-й или 30-й недели беременности, а потребность в деньгах возникает гораздо раньше», — отметил один из авторов проекта, депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий добавил, что финансовые расходы семей растут с первых месяцев ожидания ребёнка, и сертификат помог бы снизить эту нагрузку, повысив доступность медпомощи.

Ранее в Совфеде напомнили, что государство предлагает целый ряд льгот для многодетных семей. К примеру, для детей из таких семейств питание в школах является бесплатным, а в детские сады их зачисляют в первую очередь.