Храмам и мечетям разрешат нарушать тишину в Петербурге по утрам

В Санкт-Петербурге одобрили изменения в городской закон «Об административных правонарушениях». Они позволят религиозным организациям совершать обряды, включая звон колоколов и звуки азана, в выходные и праздничные дни с 8:00 до 12:00 без риска штрафов за нарушение тишины. Изменения были приняты местным законодательным собранием.

Раньше конфессиям разрешалось проводить шумные мероприятия в ночное время с 22:00 до 8:00. Однако в выходные «закон о тишине» начинается только с 12:00, и действия с 8:00 до 12:00 приводили к наложению штрафов до 200 тысяч рублей.

Депутат Павел Крупник, выступивший инициатором законопроекта, отметил, что многие храмы расположены рядом с жилыми домами, из-за чего утренний звон колоколов вызывает недовольство некоторых жителей. При этом он длится недолго и существенно уступает по уровню шума ремонтным и строительным работам.

С другой стороны, депутат Александр Шишлов выразил обеспокоенность, что православные церкви, которые сейчас проводят ночные обряды лишь два раза в год, после принятия поправок смогут нарушать тишину каждую субботу и воскресенье. Он отметил, что изменения затрагивают интересы многих жителей, включая нерелигиозных и тех, кто не строго соблюдает религиозные традиции.

В ответ Крупник отметил, что за 50 лет не было зафиксировано жалоб на звон колоколов и подчеркнул, что покупатели квартир около храмов делают это осознанно. Что касается штрафов для религиозных организаций за шум, соответствующей статистики не ведётся. В итоге за внесение поправок проголосовали 40 депутатов, один воздержался, трое высказались против.

